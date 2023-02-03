İzmir’in Bergama ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İzmir’in Bergama ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Mücadele Büro Amirliği(Aliağa KOM) ekipleri Bergama ilçesinde gümrük kaçağı içki kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Ekipler araç üzerinde alınan arama kararına istinaden yaptıkları aramalarda toplamda 94 şişe farklı marka ve miktarlarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan M.T. isimli şüpheliye adli işlem yapıldı.