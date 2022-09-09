İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı.

İzmir’in 100. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, gökyüzü şölenine ev sahipliği yaptı. Gündoğdu Meydanı’nda yapılan havacılık gösterisi saat 16.15’te başladı. Binlerce vatandaşın katıldığı gösteride helikopterlerle saygı duruşu yapılırken İstiklal Marşı okundu. Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı gösterisi, Hürkuş, Mustang P-51 Akrobasi Uçuşu ve selamlama uçuşlarının yapıldığı hava şovunda, SoloTürk yaptığı gösteriyle izleyenleri mest etti. Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı bayrağın gökyüzünü renklendirdiği gösteriyi izlemek için Gündoğdu Meydanı ve Kordon’a akın eden İzmirliler, hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz anları kayda aldı.