T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen “Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma” projesi, İzmir’de düzenlenen kapanış toplantısıyla tamamlandı. Program çerçevesinde, Ege Orman Vakfının Menderes’teki zeytinliğinde kurulan Ekoloji Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projenin eş faydalanıcı kurum temsilcileri, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ve Ege Orman Vakfı Kurucu Üyelerinden Enver Bakioğlu ve Sertaç Bakioğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Alp, OBEZ’den Dr. KatarzynaHadas, Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği AB İşleri Uzmanı Volkan Kocagül, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Programda ilk olarak, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Aygün Pakyürek konuştu ve şunları kaydetti: “15 Aralık 2023 tarihinde başlayan projemizde, Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin eğitim sektörü aracılığıyla toplumsal seviyede güçlendirilmesi hedefi ile yola çıkarak 64 öğretmen, 10 eğitimci ve 10-16 yaş aralığından 110 öğrenci ile birlikte, İzmir ve Polonya’da grup toplantıları, eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Ege Orman Vakfının eğitim uzmanlarından oluşan 75 kişilik bir ekiple İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen fen bilgisi ve coğrafya öğretmenleriyle birlikte eğitici eğitimi programı yaptık.”

Doğa İle Uyumlu Bir Yaşam Biçimini Benimsemeliyiz

Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Ege Orman Vakfı Kurucu Üyelerinden Sertaç Bakioğlu konuşmasında, artan doğal felaketler ve küresel iklim krizlerine dikkat çekerek, “Çevremizi, ekosistemimizi ve doğal varlıklarımızı koruma sorumluluğumuz, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada, toplumda doğa ile uyumlu bir yaşam biçimini benimseyip çocuklarımızı bilinçli bireyler olarak yetiştirmeliyiz." dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde olduklarını ifade eden Bakioğlu, “Okullarda ve dersliklerde çevre bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu sayede, çocuklarımızı geleceğin zorluklarına uygun donanımla, doğa ile uyumlu ve farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.’’ diyerek sözlerine son verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Doğanay Tolunay ise yaptığı konuşmada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok güzel bir proje gerçekleştirdiklerini, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle de 60’ın üzerinde eğitimci ve öğretmene ulaştıklarını dile getirdi.

Dr.KatarzynaHadas, İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda gençlere farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını belirttiği konuşmasında, çevre konusunun önemini vurguladı. Projenin gelişiminden ve Ekoloji Eğitim Merkezinin açılışından büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye’ De Bir İlk

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Menderes İlçesi Oğlananası’nda Ege Orman Vakfına tahsis edilen zeytin plantasyon alanında, açılışını gerçekleştirdiği Ekoloji Eğitim Merkezinde yaptığı konuşmada: “İklim ve eğitim konusunu birbirinden ayrı düşünemeyiz. İklim ve doğa için tedbir almalı ve bir araya gelmeliyiz. Bu projeyle iklim krizine karşı verdiğimiz mücadelede tüm kurumlarımız, bireylerimiz ve özellikle gençlerimizle birlikte hareket ettiğimizde, büyük değişimlerin mimarı olabiliriz” diyerek, çocukların iklim değişikliği ile ilgili risklerden kaçınmaları ve iklim değişikliğine uyumlu teknolojiyle deneyimleyebilecekleri bu projenin Türkiye’ de bir ilk olduğunu vurguladı.

Toprağın, Ağacın, Ormanın Sorumluluğunu Almak Hepimizin Görevidir.

“Öğrencilere ‘doğa temelli yaşamı’ kazandırmak, çocuklara girişimcilik ruhu kazandırmakla mümkün olacaktır. Bu topraklara asırlık ağaçlar gibi köklenen, toprağın, ağacın, ormanın sorumluluğunu alan ve cennet vatanın her karışına sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” diyen Yahşi,öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat vermek istediklerini belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Son olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Doğanay Tolunay, eğitim programı bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Alp ‘Biyomimikri’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Program plaket takdimiyle sona erdi.