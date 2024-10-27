İzmir’de 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, bina boşluğuna saklanmasına rağmen ekiplerce tespit edilerek ‘aydınlatma penceresinden’ çıkarılıp yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan koordineli çalışmalarda; ‘Silahla Yağma’, ‘Tehdit’, ‘Yaralama’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’, ‘İftira’, ‘Hırsızlık’ olmak üzere toplam 7 adet suç kaydı bulunan T.T. isimli şahıs Karşıyaka ilçesinde bir binanın boşluğunda saklanırken tespit edildi. ‘Silahla Yağma’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Tehdit’ suçlarından hakkında kesilmiş 22 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı bina boşluğundan ‘aydınlatma penceresinden’ çıkarılarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: iha