İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada karı-koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, K.I. (30) yönetimindeki İzmir istikametine seyreden 35 HC 386 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip H.P. (53) idaresindeki Kemalpaşa istikametine gitmekte olan 35 HC 0700 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan K.I. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve eşi olay yerinde can verdi

35 HC 386 plakalı otomobildeki sürücü K.I. ile yolcu konumundaki eşi N.I. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü H.P. ile yolcu konumundaki N.P. (50) yaralandı. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak trafiğe açıldı.