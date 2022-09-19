İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince yapılan devriye sırasında hapis cezası ile aranan şüpheli, çalıntı araba içerisinde yakalandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince yapılan devriye sırasında hapis cezası ile aranan şüpheli, çalıntı araba içerisinde yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler devriye attığı sırada durumundan şüphelendikleri otomobili durdu. Otomobil içerisinde inceleme yapan ekipler, 30 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobil içerisinde bulunan E.P. ve D.B., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden D.B.’nin emniyetteki işlemlerinde farklı kimlik kullandığı gerçek adının M.T. olduğu öğrenildi. Şüphelilerden E.P. ise hakkında resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu madde ticareti gibi birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı diğer incelemelerde ise otomobil üzerindeki plakanın sahte olduğu ve çalıntı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği bildirildi.