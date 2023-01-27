İzmir’in Torbalı ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, korkuyla uykusundan uyanan vatandaş o anları anlattı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, korkuyla uykusundan uyanan vatandaş o anları anlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi 187/1 sokakta meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden olan Torbalı’daki iki katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Turgut Oktay (63) ve Doğukan Oktay (36) isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan toplam 3 kişinin ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi. 3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

Uyuduğu odanın yanındaki odaya yıldırım düşmüş

Uyuduğu odanın yanındaki odaya yıldırım düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan bina sakinlerinden Doğukan Oktay, o anları anlattı. Oktay, "Sabah 5.30 sıralarında gök gürültüsüyle uyandık. Uyandığımızda bir kablo yanığı kokusu vardı. Yatağımdan kalktığımda evimizin yanmaya başladığını gördüm. Yıldırım odanın üstüne düştü. İlk etapta su ile kendimiz müdahale etsek de alevleri etkisiz hale getiremedik. İtfaiye ekiplerine durumu haber vererek evi tahliye ettik. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Şükür canımızda bir şey yok, maddi hasarımız var sadece" dedi.