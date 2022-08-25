İzmir’in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, C.K., isimli bir şahsın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, C.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, C.K.’nın ikametinde bin gram esrar maddesi ele geçirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalan C.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.