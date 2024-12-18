İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’nde İ.E.K. (33) adlı bir kişinin evinde kaçak sigara imalatı ve ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekiplerce adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, yüklü miktarda kıyılmış tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli İ.E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.