Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve alan gelişimlerinin ve mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen English Together (Birlikte İngilizce) Projesi öğretmen eğitimleri İzmir’de devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve alan gelişimlerinin ve mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen English Together (Birlikte İngilizce) Projesi öğretmen eğitimleri İzmir’de devam ediyor.

English Together Projesi çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarının verimliliğini artırmak, yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlamak amacı ile eğitici eğitimi alan İngilizce öğretmenleri liderliğinde mesleki gelişim toplulukları kuruldu. Bu sayede ülke genelinde olduğu gibi İzmirli öğretmenler de mesleki ve alan gelişimleri konusunda sürekli etkileşim halinde bulunacak.

Mesleki gelişim toplulukları çerçevesinde bir araya gelen öğretmenler, hem eğleniyor hem de kendi deneyimlerini meslektaşlarına aktarıyor, sorunlara çözüm aranıyor, yeni fikirler ortaya çıkarıyor. Grup çalışmalarına ağırlık veren proje sayesinde paylaşılan etkinlik ve yapılan çalışmalar öğretmenler tarafından sınıflarında da uygulanıyor. Böylece öğrenci öğrenme ve öğretme sürecine dahil ediliyor. Proje çerçevesinde İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılına hızlı başlayan İngilizce öğretmenleri, 4 temel dil becerisine yönelik yöntem ve teknikleri paylaşıyor, bireysel farklılıklara göre materyal uygulamaları yapıyor ve teknolojinin yabancı dil derslerine entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

İzmirli öğretmenlerden oluşan mesleki gelişim topluluklarında tüm faaliyetler öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek geliştiriliyor ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre gözden geçiriliyor. Eğitim içeriklerinin ve kullanılacak kaynakların, Türkiye bağlamına uyacak şekilde yerelleştirilmesine özen gösteriliyor.

Yıl boyunca devam edecek olan seminerlerde aynı kademede görev yapan öğretmenlerin ortak sorunlara ortak akılla, birlikte paylaşarak çözüm aradığı mesleki gelişim toplulukları ile herkesin kendi kazanım ve tecrübelerini birbirlerine aktararak dört dil becerisine yönelik yöntem ve teknikleri paylaşarak, bireysel farklılıklara göre materyal uyarlaması yapacak ve dijital dünyaya uyum sağlayacak tüm bilgilerini paylaşıyor. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ekim ayında İzmir’de 22 ilçede 49 faaliyet yürütülüyor ve kısa sürede 30 ilçeye ulaşması için çalışmalar planlanıyor.