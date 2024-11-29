Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) üyeleri, iki emekli sanatçının nostaljik şarkılarıyla destek verdiği buluşmada, insanca yaşam için mücadele ettiklerini belirterek emeklinin kültürel aktivitileri yapamadıklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - ÇEKAD Başkanı Emel Denizaslanı, emeklilerin ekonomik sıkıntı çektiği bu zor süreçte, yan yana gelerek dayanışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Emekli öğretmenlerin çoğunlukta olduğu toplantıda “Cumhuriyetimizin temel değerlerini nesillere aktaran ve topluma ışık tutan öğretmenlerimize, emekleri, bizlere ve topluma kattıkları değerler ve hizmetler için, teşekkür ederiz” dedi.

Dayanışma toplantısında, oyuncu Merve Dizdar’ın annesi Yıldız Dizdar, güzel sesiyle emeklilere mini bir dinleti sundu. Nostaljik şarkılara eşlik eden emekliler, geçmişe giderken, oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendiler.