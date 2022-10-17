İzmir’in Tire ilçesinde bulunan tarihi Hafsa Hatun Camii, bakımsızlıktan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, minaresi yıkılmak üzere olan tarihi caminin alanı, koyunların otladığı, sokak köpeklerinin yaşadığı bir yer haline geldi.

İzmir’in Tire ilçesinde bulunan tarihi Hafsa Hatun Camii, bakımsızlıktan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, minaresi yıkılmak üzere olan tarihi caminin alanı, koyunların otladığı, sokak köpeklerinin yaşadığı bir yer haline geldi.

Tire’deki Hafsa Hatun Camii, adeta göz göre yok oluyor. Duatepe Mahallesi sınırlarında bulunan, tarihi bilgilere göre Osmanlı sultanı Yıldırım Beyazıt’ın eşi Hafsa Sultan tarafından çeyiz parasıyla yaptırılan cami ve külliyesi, bakımsızlıktan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Kayıtlarda, 1390-92 yılları arasında inşa edildiği ifade edilen caminin üst örtüleri tamamen yıkıldı. Minaresi de yıkılmak üzere olan tarihi cami, adeta içinde koyunların otladığı, sokak köpeklerinin yaşadığı bir alana dönüştü.

"İçimiz acıyor"

Vatandaşlar ise yetkililere caminin restore edilmesi çağrısını yaptı. Duatepe Mahallesindeki tarihi yapının göz göre göre yok olduğunu belirten vatandaşlar, “İçimiz acıyor. Cami, zaviye, imaret, çeşme, hamam ve kabristanlıktan oluşan bir bütündü. Bir bölümü toprak altında kaldı. Yıllar içinde yavaş yavaş yok oldu. Mezar taşları bile ortalarda atılıyor. Ecdadımızın tarihi mezar taşları biran önce koruma altına alınarak cami ve çevresindeki yapılarda acil olarak restorasyon çalışması başlatılmalı” şeklinde konuştu.