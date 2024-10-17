İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polisi otomobilinin kaputunun üzerinde götürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda şüpheli sürücü, polisi yaklaşık 300 metre kaputta götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alınırken polis memuru elinden yaralandı.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalışırken bu esnada bir polis memuru aracın önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Kaçmak isteyen sürücü aracını polis memurunun üzerine sürerken polis memuru da aracın motor kaputunun üstüne atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

Film sahnesi gibi

Sokaktaki güvenlik kameralarına da yansıyan film gibi olayda, otomobil, takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı. Elinden yaralandığı öğrenilen polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, kaçmak isteyen sürücü gözaltına alındı.