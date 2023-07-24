İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğalgaz borusu patlayan bir evde yaşayan baba-oğul yaralandı. Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Alaybey Mahallesi 1685 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içinde mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, gürültüyü duyanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın gerçekleştiği evde bulunan A.F.A (55) ve oğlu B.A., yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, oğlu B.A. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluşurken, Doğalgaz ekipleri bölgedeki gazı kesti.

"Büyük korku yaşadık"

Patlama sesini duyduklarında büyük korku yaşadıklarını belirten çevre sakinlerinden Tamer Tezeren, "Sesi duyunca hemen buraya geldik. Hala bende korku var. Ses gelince farklı oldu, patlama olduğunu anladık ama doğalgaz patladığını anlamadık. Hala o heyecanı yaşıyoruz." dedi. Muhtarlık ofisinin çok yakınında meydana gelen patlamayı duyunca korktuklarını belirten Alaybey Mahallesi Muhtarı Servin Akkuş da, "Patlama sesini duyunca hemen 112’ye bildirdik. Neyse ki can kaybı yok. Aileyi tanıyorum annelerini 2 yıl önce kaybetmişlerdi. Baba ve oğlu yaşıyorlardı. İçeride olduklarından çok emindim. Baba biraz yaralı çıktı. Şimdi oğlu şokta ama teyzesine ulaşmaya çalıştık. Hastanede tedavileri tamamlanır inşallah. Evin toparlanması için kurumların yardımına ihtiyaç var. Baba oğul tek başına yaşıyorlar toparlanmaları zor olur" açıklamasında bulundu.