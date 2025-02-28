İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak, karbon ayak izini azaltmak ve kent estetiğini gözetmek amacıyla kent genelindeki binaların dış cephe aydınlatmalarında düzenlemeye gidiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre ve insan sağlığını korumak, karbon ayak izini azaltmak ve kent estetiğini gözetmek amacıyla önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandıktan sonra hayata geçecek düzenlemeye göre özellikle kent merkezindeki binaların cephe aydınlatmalarının 23.00 ile 02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00’den sonra da kapatılması zorunlu olacak.

ENERJİ TASARRUFU DA SAĞLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan taslakta İzmir dört bölgeye ayrıldı.

Her bir bölge özelinde ulusal standartlara uygun renk sıcaklığı, ışık akısı, ışık şiddeti, kaynak yoğunluğu, yüzey parıltısı değerleri belirlendi. Üçüncü bölgede kentsel kullanım alanları olan İzmir Körfezi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundaki meydanlara bakan binalar, özellik arz eden yapılar, çok yüksek yapılar ile turizm alanlarındaki yapılar yer alıyor.

Bu bölgedeki yapılar da ayrıca kendi içinde gruplara ayrıldı ve her bir grup için uyulması gereken zorunlu kriterler belirlendi. Uygulama ile birlikte mevut binalardaki dış cephe aydınlatmaları belirlenen kriterlere göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca dış cephe aydınlatmalarının 23.00-02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00’den sonra da kapatılması zorunlu hale getirilecek. Karartma ve kapatma uygulamalarıyla enerji tasarrufu da sağlanacak. Aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacak.

Yeni yapılacak aydınlatmalı binalar için hazırlanacak dış cephe aydınlatma projesi ilçe belediyesine sunulacak ve binanın ruhsatlandırma aşamasında önemli kriter olacak.