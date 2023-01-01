İzmir’in Kınık ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir’in Kınık ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi’nde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, Muhittin Gökçe, Musacalı mevkiinde bulunan tarlasını sürmeye gitti. Tarlayı sürdüğü sırada traktör devrilince sürücü traktörün altında kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktörün altında kalan Gökçe’nin yaşamını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı