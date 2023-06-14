Firmalara naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara sokan naylon faturacının ofisine operasyon yapıldı. Şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınırken adreste yapılan aramada 1 milyar liralık sahte fatura ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir ofis tutan kişinin naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğrattığını tespit etti. Şüpheli A.D.’nin vergi suçundan birçok aranması olduğu da belirlendi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 10 adet dolu senet ve 3 adet çek, 3 adet satış sözleşmesi, 2 adet bilgisayar, 2 adet pos cihazı, 17 adet kaşe ( 13 farklı firmaya ait ), 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı şahıslara ait çok sayıda vekaletname, zarflar içerisinde çok sayıda farklı firmalara kesilmiş ve kargolanmaya hazır, yaklaşık değerleri 1 Milyar lira olan faturalar ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli A.D. gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.