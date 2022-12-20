Polis ekipleri tarafından İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 33 şüpheli gözaltına alındı. Aynı dosya çerçevesinde daha önce yakalanan 78 şüpheliden de 42’sinin tutuklandığı öğrenildi. İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, 2022 yılında gerçekleşen operasyonlar ve yakalamalar hakkında açıklama yaptı.

Polis ekipleri tarafından İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 33 şüpheli gözaltına alındı. Aynı dosya çerçevesinde daha önce yakalanan 78 şüpheliden de 42’sinin tutuklandığı öğrenildi. İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, 2022 yılında gerçekleşen operasyonlar ve yakalamalar hakkında açıklama yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadlee çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli olarak İstanbul, Mersin, Elazığ, Muğla illerindeki 52 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik uyuşturucu hap, 20 bin 3 uyuşturucu hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ve 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 TL ile 175 Euro ele geçirilirken, olayla ilgili 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca aynı dosya çerçevesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheliden 42’sinin de tutuklandığı öğrenildi.

2022’de 2 bin 889 operasyon, bin 962 tutuklama

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2022 yılında kentte emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu madde ve olaylarla ilgili tutuklama verilerini de paylaştı. Yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 bin 889 operasyon gerçekleştirildiği, bunlardan 4 bin 761 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, bin 962 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bir tonu aşkın esrar-skank, 147 kilogram metamfetamin, 27 kilo 491 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 32 bin kök kenevir, 26 kilo 407 gram kokain, 1 milyon 926 bin adet sentetik ecza, 100 bin 421 adet ecstasy, 500’ü aşkın hassas terazi, 584 adet tabanca, 230 adet tüfek ve suçtan elde edilen 3 milyon 834 bin 719 lira ele geçirildiği ve olaylarla ilgili 4 bin 476 şüpheli şahsa işlem yapılırken bin 854 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

İzmir’in en büyük sorunu uyuşturucu

Vali Köşger açıklamasında kentin en önemli sorununun uyuşturucu olduğuna vurgu yaparak, "İzmir’in en büyük sorunu uyuşturucu sorunu. Bu konuda bütün sahada hem emniyet hem de jandarma ekipleriyle tam saha pres yapıyor. Biz de sahadan geri dönüşler alıyoruz. Gerek köy muhtarı, gerek anne ve babalar bu presten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah İzmir’i bu sorundan kısa zamanda kurtarıp rehabilitasyonu sağlamış oluruz" ifadelerine yer verdi.