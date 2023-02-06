Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de çok sayıda vatandaş, Kızılay kan merkezlerine koşarak kan bağışı yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de çok sayıda vatandaş, Kızılay kan merkezlerine koşarak kan bağışı yaptı.

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için Kızılay’ın kan merkezlerine koştu. Kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deprem bölgesine kan bağışlamak için adeta seferber oldu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının artmamasını temenni eden Yılmaz Yiğit, “Çok üzgünüz. Çok kötü bir sabaha uyandık. Uzakta olduğumuz için elimizden sadece kan vermek geliyordu. Biz de koşa koşa geldik, görevimizi yaptık. İnşallah faydası olur” dedi.

İzmir’de kan bağışında bulunan vatandaşlardan Sıla Mert ise yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, “Uzakta olmam nedeniyle yardım edemediğim için tek yapabileceğim şey kan vermekti. Geldim ve kan verdim” diye konuştu.