İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi’nden devraldığı Çandarlı Sosyal Tesisi’nde yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. 78 yatak kapasiteli 39 motelden oluşan tesisin ilkbaharda tamamlanması planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi’nden devraldığı Çandarlı Sosyal Tesisi’ni yeniden İzmir turizmine kazandırmaya hazırlanıyor. Atıl durumda olan tesisin restorasyonunda son aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile çalışmaları yerinde inceleyerek düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 4 dönümlük alanda yer alan sosyal tesisi ve çevresini 22 milyon 405 bin liralık yatırımla baştan sona yeniledi. Motel, idari bina, restoran, havuz, su deposu başta olmak üzere tesisi oluşturan tüm alanlarda çalışma yürütülürken tesisin altyapısı elden geçirildi. Yenilenen haliyle modern bir görünüme kavuşacak tesis 39 motelde toplam 78 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Tesisteki çalışmaların ilkbaharda tamamlanması planlanıyor.

Denize 30 metre uzaklıkta yer alan tesiste 145 metrekarelik havuzun da yapımı tamamlanacak. Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan tesiste çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için oyun alanları, yeme- içme ve dinlenme alanları yer alacak. Yeşil bir dokuyla iç içe olacak tesiste, 30 bin metrekarelik çayır alanı ve 6 bin 500 metrekarelik bitkilendirilmiş yeşil alan düzenlemesi de hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çandarlı Sosyal Tesisi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İzmirlilerin kullanımına açılacak. Tesisten öncelikli olarak tatile ulaşım zorluğu çeken sosyo-ekonomik gereksinimli gruplar yararlanacak. Alanda engelliler, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere toplumun pek çok kitlesine özel belirli zaman gruplarında sportif, sanatsal ve kültürel kamplar da düzenlenecek. Uzun süre kullanılmayan tesis, atölyelerle, kamplarla, etkinliklerle yeniden canlanırken aynı zamanda ekonominin ağır koşullarında deniz tatiline ulaşamayan yurttaşların hayatına dokunacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, alanı olası bir afet ve toplumsal ihtiyaç noktasında da ihtiyaç sahibi yurttaşların hizmetine sunacak.