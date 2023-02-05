İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, saat 11.15’den itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.