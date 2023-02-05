İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen deniz seferleri normale döndü.

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen deniz seferleri normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Saat 11.15’den itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edilmişti. İZDENİZ’den yapılan acıkmaya göre, tüm seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği duyuruldu.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada, “Tüm seferlerimiz saat 16.10’dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.