İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca 30 ilçede kurduğu iftar sofrası, Foça'da sürdürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan ayının başından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her gün bir ilçede kurduğu iftar sofralarında yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Foça Bağarası'nda Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftara katılan Dr. Cemil Tugay, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte oruç açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz Varız Yanınızdayız" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, "Sıkıntı çeken tüm yurttaşlarımız için elimizden geleni yapma kararlılığındayız. Gençlerimizin güçlü ve güzel bir ülkede kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum. Bunun yolu; adalet, dürüstlük, insanlık, çalışkanlık, vatanını, milletini sevmektir” dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek, “Foçamız çok güzel bir ilçe. Foça'nın kıymetini bilen, her zaman yanımızda olduğunu bize hissettiren bir belediye başkanımız var. Kendileri aramızda olduğu için çok şanslıyız. İyi ki var” dedi.