29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü, İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı törenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Tören, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, tören aracıyla halkı ve törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Törene; İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"En son düşman da denize dökülerek ülke kurtarıldı"

29 Ekim’in anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Vali Elban, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyete giden yolda uzun zamandan beri zor şartlar altında yaşayan millet, maalesef son birkaç yüzyıl içerisinde sürekli kayıplar vermiş, sürekli sıkıntılar çekmiş ama ülkenin her geçen gün bir parçasını maalesef kaybetmiş. Ve nihayet artık tarihler 1912’ye geldiğinde tüm düşman kuvvetleri el birliğiyle artık bu milleti yok etmek üzere seferber oldular. Balkanlar, Trablusgarp, ardından Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte bu millet başarılı çıkmasına rağmen büyük de kayıplara uğramıştır. Ve milletin bu durumunu fırsat bilen düşman kuvvetleri artık son bir hamleyle bu milleti yok etmek, Anadolu’dan söküp atmak için son bir hamleyle Anadolu’yu dört bir yandan kuşattılar. Ve bu kuşatmayla hedefleri bu milleti artık topyekûn yok etmekti. Anadolu’nun dört bir yanında başlayan bu kuşatma, işgal ve mezalimlere büyük Türk milleti her ilde, her ilçede, her köyde kahramanca direnişler gösterdi. Ama bu direnişlerin derli toplu bir bütün halinde verilmesi durumunda ancak başarı gelecekti. Aksi takdirde bu millet maalesef yok olmayla karşı karşıya kalacaktı. Bunu fark eden Aziz Atatürk; makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun’a çıktı. Ve tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi ve bunun sonunda da verilen yaklaşık iki yıldan fazla verilen mücadeleden sonra içinde bulunduğumuz bu şehirde en son düşman da denize dökülerek 9 Eylül’de ülke kurtarıldı” dedi.

“Allah’a şükür hiç vatansız ve devletsiz kalmadık”

“Düşmanların bilmediği bir şey vardı” diyerek sözlerini sürdüren Vali Elban, "O da bu milletin vatan ve devlet söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini bilmiyorlardı. Dolayısıyla vatan ve millet söz konusu olduğunda canını seve seve veren bir milletin yok edilmesi, akıl dışı bir şeydir. Dolayısıyla da tarih sahnesinde var olduğumuz bugüne kadar Allah’a şükür hiç vatansız ve devletsiz kalmadık. Bu kahraman vatanperver milletimizin samimiyeti, vatan ve devlet aşkı sayesindedir. Yine kutsal değerlerine bağlı ve o değerleri olmadan yaşamayacağını bildiği için de bu değerlere karşı da bir tehdit, bir tehlike olduğunda gözünü kırpmadan her zaman canını seve seve vermeye hazır olmuştur. Güzel Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde yürütülen bu şanlı mücadele, düşmanın tamamen yurttan temizlenmesiyle son bulduktan sonra elbette bu mücadelenin, bu başarının taçlanması gerekiyordu. İşte bu mücadele 1923 yılında Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıyla taçlandı. Ve üzerinden Allah’a şükür 100 yıl geçti. 100 yıldır Cumhuriyetimiz dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki nice 100 yıllarda, bin yıllarda da Cumhuriyetimiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta olacak. Çünkü, bu milletin gönülleri hep beraber çarptı. Bir ve beraber olduğu bu vatan ve devlet aşkını yüreğinde hissettiği sürece, bu milleti kimse yıkamaz, bu ülkeyi kimse alamaz. Cumhuriyet’in kurulmasında büyük emekleri olan, canını, her şeyini yok sayıp bu ülke için kendini her türlü fedakarlığa hazırlayan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eylemiş tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Onlara ve tüm şehitlerimize gözünüz arkada kalmasın diyorum. Bu Cumhuriyet’in gösterilen medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza, gecemizi gündüzümüze katacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Ve bu Cumhuriyet’in yükselmesi için, bu vatanın korunması için gözümüzü kırpmadan, onlardan öğrendiğimiz gibi de canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Artık bugün itibarıyla Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün 101’inci yaşına giriyor. Artık bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı başlıyor, Türklerin yüzyılı başlıyor, bin yılı başlıyor. İnşallah ilelebet de Cumhuriyet payidar kalacak. Bu millet bahtiyar kalacak ve lider ülke olmaya devam edecek" diye konuştu.

Vali Elban’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ temalı şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, geçit töreni ile sona erdi.

Törenin sona ermesinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.