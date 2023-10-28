İzmir’in Aliağa ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 80. Yıl Çamlık İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet sevgisini yaptıkları koreografi ile anlattılar.

80. Yıl Çamlık İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin koordinasyonunda 110 öğrenci, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla okul bahçesinde koreografi çalışması yaptı. Öğrenciler okul bahçesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel "Kalp içerisinde 100. Yıl" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin gösterileri dronla görüntülendi.

Okul Müdürü Ahmet Zeki Ege, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamalarını okulda başlattıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.