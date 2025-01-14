İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında, ilk etabı amatör kulüplerin U12 erkek futbol takımlarının, ikinci etabı ise profesyonel spor kulübü takımlarının katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası turnuvasının üçüncü etabında yarı finalistler karşı karşıya geldi.İZMİR (İGFA) - Spor bilinci ve kültürünün yaygınlaştırılması ve kentin gençlik spor başkenti hâline gelmesi için pek çok çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, 8 takımdan 150 sporcunun mücadele ettiği U-12 Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında üçüncü etap tamamlandı. Sahadaki rekabetten çok, takımlar arasındaki dostça mücadele dikkat çekti.

Aliağa Futbol Kulübü, Altay, Altınordu, 1923 Alsancak, Karşıyaka, Menderes Belediyespor, Sakinşehir Seferihisarspor ve Urla Belediyespor U12 erkek futbol takımlarının mücadele ettiği etap, 11 Ocak Cumartesi günü 100. Yıl Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde düzenlendi. Etabın şampiyonu Altınordu oldu.

Geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen profesyonel kulüp sporcuları, turnuva boyunca sporun dostluk, kardeşlik ve hoşgörüye dayanan birleştirici gücünü öne çıkardı.