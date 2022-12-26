İzmir’in Konak ilçesinde balkonu çöken bir evden aşağı düşen 17 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralanan çocuğun bilincinin açık olduğu öğrenilirken çökme sesini duyan alt komşusu yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İzmir’in Konak ilçesinde balkonu çöken bir evden aşağı düşen 17 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralanan çocuğun bilincinin açık olduğu öğrenilirken çökme sesini duyan alt komşusu yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Ulubatlı Mahallesi 1217 Sokakta bulunan 2 katlı eski bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki E.G. balkona çıktığı sırada balkonun altında bulunan beton zemin, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle binanın girişine düşen E.G. yaralanırken, sesleri duyan komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız çocuğu sağlık görevlileri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Gürültüyü duyarak dışarı çıktığını ve E.G.’nin yerde yattığını gördüğünü söyleyen alt komşu Demet Özbalyoz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Özbalyoz, "E.G. ile sohbet ediyorduk, o da balkonda çerez yiyordu sanırım. Telefon çalınca içeri girdiğim sırada bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda balkon çökmüş ve E.G’yi yerde gördüm. Kız balkonda otururken balkon çöktü. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Hem bina eski hem de yağmurlardan dolayı sanırım, bilmiyorum. Çok büyük korku yaşadım" açıklamasında bulundu.