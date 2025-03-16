Tokat’ta direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi Tokat’ta direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi

İzmir’de asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde yapılan uygulamalarda çok sayıda silah, bıçak, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Mart-15 Mart tarihleri arasında Bayraklı ilçesi genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 balistik yelek, 7 bıçak, bir miktar sentetik hap ve bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında B.M.(19), O.K.(18), M.P.(20), C.T.(32) ve K.T.(35) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA