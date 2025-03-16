İzmir’de asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde yapılan uygulamalarda çok sayıda silah, bıçak, balistik yelek ve uyuşturucu madde ele geçilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Mart-15 Mart tarihleri arasında Bayraklı ilçesi genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 balistik yelek, 7 bıçak, bir miktar sentetik hap ve bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında B.M.(19), O.K.(18), M.P.(20), C.T.(32) ve K.T.(35) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.