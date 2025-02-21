Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve 2024 yılında İzmir'in de dahil olduğu 28 ilde yürütülen “Okuldaki Çiftlik Projesi” hayata geçirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in de dahil olduğu 28 ilde yürütülen "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında çocuklar toprakla buluşuyor, geleceğe yeşil bir adım atılıyor

Okullarda oluşturulan meyve bahçeleri, seralar ve kümesler aracılığıyla öğrencilerin doğayla iç içe bir eğitim ortamında bulunmaları, zihinsel, fiziksel ve duyusal becerilerini geliştirmeleri hedeflenirken, “Mucize Görmek İstiyorsan Bir Tohum Ek” sloganıyla başlatılan proje, çocuklarda tarım, orman ve doğal yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İzmir genelinde yaygınlaştırılması planlanan projenin ilk uygulaması, Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından öğrencilere “Meyve Ağaçlarında Dikim” eğitimi verildi ve okul bahçesine 16 adet meyve fidanı dikildi.

Her fidanın altına öğrencilerin isimlerinin yazıldığı tabelalar yerleştirilerek, çocukların fidanları sahiplenmeleri sağlandı. Ayrıca, okul bahçesine bir tavuk kümesi kazandırılarak öğrencilerin hayvan bakım sorumluluğunu deneyimlemeleri amaçlandı. Proje kapsamında mevcut sera yenilenerek Kasım 2024’te marul dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca, Şehit Hüseyin Dalkılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de projeye katılarak marul üretimi yaptı.