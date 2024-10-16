Kasten öldürme ve tehdit suçlarından 25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekipleri tarafından İzmir’in Bornova ilçesinde bir garajda kamyon içerisinde bulundu.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, tehdit, çocuk kaçırma ve alıkoyma, yaralama ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan V.G. isimli şahsın Bornova’da tır kamyon garajında olduğunu belirledi. Kamyon içerisinde uyuduğu esnada yakalanan şahsın yapılan sorgusunda, kasten öldürme ve tehdit suçlarından 25 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezasıyla aranıyor olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.