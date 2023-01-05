İzmir’in Konak ilçesinde trans kadın olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir’in Konak ilçesinde trans kadın olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, trans kadın olduğu öne sürülen Ece Erdoğan (20) ile evde bulunan M.F., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.F., yanında bulundurduğu bıçak ile Ece Erdoğan’ı boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 dakika içerisinde farklı ilçede yakalandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.F.’nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.