İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında çıkan yangın hem karadan hem havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında çıkan yangın hem karadan hem havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan 10 dakikada yapmış olduğu müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.