Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İzmir’de düzenlenen 2023 Türkiye Veteranlar Voleybol Şampiyonası’na ilçemizi temsilen Çaycuma Spor Olsun SK katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, İZFAŞ fuarda 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya ulusal düzeyde birçok takım katılacak. Çaycuma’yı 2022 yılında Av. Buğra Yıldız, Özdem Akyüz, Murat Yılmaz, Bahar Aktaş, Tahir Gebeş ve Aziz Ertin tarafından kurulan Çaycuma Spor Olsun SK temsil edecek. Hem Zonguldak’ta hem de ulusal düzeyde iddialı bir takım olduklarını belirterek amaçlarının voleybol sporunu Çaycuma ve genelinde yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere voleybol sevgisini aşılamak olduğunu ifade eden Buğra Yılmaz, bu amaçla da önümüzdeki sezon gerek erkeklerde gerek de kızlarda altyapı çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerden ve ilçenin çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev yapan voleybola gönül vermiş kişileri kaynaştıran kadrosuyla ilçede ilk kez bir takımın TVF Bölgesel Lig’e katılım sağladıklarını, A takım seviyesinde de hedeflerinin 2 yıl içerisinde Çaycuma’yı 2. Lig’de temsil eden iddialı ve kalıcı bir takım haline getirmek olduklarını sözlerine ekledi. Kulüp Başkanı Av. Buğra Yıldız, "9-11 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapılacak şampiyonaya İzmir’de bulunan tüm Çaycumalı ve Zonguldaklı hemşerilerimizi desteğe bekliyoruz" dedi.