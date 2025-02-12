14 Şubat kutlamaları kapsamında Bornova’da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda “Haydi Buza Sevdiğinle Gel” etkinliği düzenlenecek. İzmirliler, 80'ler ve 90'lar pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla buz pateninin keyfini çıkaracak. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda bol bol eğlence içeren bir etkinlik düzenleyecek. “Haydi Buza Sevdiğinle Gel” başlığıyla yapılacak organizasyonda, buz pistinde DJ performansı sergilenecek ve katılımcılar, 80'ler ve 90'lar pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla buz pateninin keyfini çıkaracak.

KIRMIZI BEYAZ KIYAFET KONSEPTİ

Tesisin içinde ve dışında ücretsiz yeme-içme ve oyun alanları kurulacak, yapılacak yarışmalar ile sürpriz hediyeler verilecek. 18.00-22.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik için kıyafet konsepti olarak kırmızı ve beyaz renkleri belirlendi.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin halk seansı tarifesindeki ücretle katılabileceği organizasyonda geri kalan tüm etkinlikler ücretsiz yapılacak. Etkinlik için önceden kayıt yaptırma zorunluluğu ve yaş sınırı bulunmuyor.