İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos’ta çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü büyük orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları sürüyor. Orman ekipleri alanda ağaçlandırma öncesi alt yapı çalışmaları yaparken yanan alanların yeniden yeşerdiği görüldü.

Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos günün çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 586 hektar ormanlık alan, bin 300 hektarlık da mera, tarım arazisi ve yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde çalışıyor.

Yanmış ağaçlar birer birer temizleniyor

Bölgede yanmış ağaçlar birer birer temizlenip sağlam ağaçlar tespit ediliyor. Ekipler, alanın ağaçlandırılmasına yönelik alt yapı çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaparken, yanan bölgelere 1 milyon 100 bin fidan dikilerek 8 ton tohum atılacak.

2025 Mart ayı itibarıyla yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 3 gün sonra Milli Ağaçlandırma Günü’nde ise 10 bin adet fidan ilk kez toprakla buluşacak.

Öte yandan büyük yangın sorası doğanın kendini yenileyerek yanan alanların yeniden yeşerdiği görüldü. Bölgede yanan bir ağacın yarısının yandığı, yarısının ise yeşermesi dikkat çekti.