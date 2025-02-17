İzmir Bornova Belediyesi, ilçedeki muhtarlar ve azalarla “Bornova ve Afetlere Karşı Mücadele Çalıştayı” düzenledi. Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen çalıştay, Afet İşleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı.

İZMİR (İGFA) - Çalıştay kapsamında, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer temel afet bilinci eğitimi verirken, Kentsel Dönüşüm Müdürü Habibe Pelin Mutlu Şevik afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi hakkında bilgilendirme yaptı. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ayan ise afet farkındalığının artırılmasının önemini vurgulayarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktardı. Ayan, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda en çok konuşulan afet konusu olacağını belirterek, Bornova’daki risklerin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Yaşar Üniversitesi’nden Dr. Duygu Çınar Umdu da Bornova Belediyesi’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında iklim farkındalık eğitimi verdi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: “AFET YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ KONUMUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalıştayda yaptığı konuşmada afetlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çekerek, "Bornova, 1. derece deprem bölgesinde yer alan bir ilçemiz. 2020’de yaşadığımız büyük depremde 117 canımızı kaybettik. Bu acıyı tekrar yaşamamak için sadece afeti bekleyip sonrasında müdahale etmek yeterli değildir. Afet öncesinde alınması gereken yapısal ve bilinçlendirme tedbirlerini hayata geçirmek zorundayız. Muhtarlarımız ve azalarımız, mahallelerde halkımızla en yakın temas eden kişiler. Bu nedenle afet bilincinin yaygınlaşmasında onların rolü çok büyük. Bornova Belediyesi olarak, kentsel dönüşümden afet eğitimlerine, iklim değişikliğiyle mücadeleden, acil durum planlamalarına kadar her alanda aktif çalışıyoruz. Hep birlikte ilçemizi daha dirençli bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Ömer Eşki, bu tür çalıştayların düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak, Bornova halkının afetlere karşı en üst düzeyde hazırlıklı olması için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.