İzmir’in Aliağa ilçesinde park halindeki bitkisel yağ yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Siteler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan 27 BDD 35 plakalı bitkisel yağ yüklü tankerin çekici kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Aliağa Grup Amirliği ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, aracın çekici kısmında maddi hasar oluştu.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı