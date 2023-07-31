İzmir’de kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olaylarla ilgili 77 şüpheli şahsa işlem yapıldı; adliyeye sevk edilen 36 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 58 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda, adreslerde yapılan aramalarda, 599 gram esrar-skank, 353 gram kokain, 478 gram metamfetamin, 3 bin 358 adet ecstasy, 179 bin 44 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 10 hassas terazi, 5 tüfek, 11 tabanca, 130 tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 117 bin 35 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 77 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’sı tutuklandı.