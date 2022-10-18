İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından herhangi bir ize rastlanılmayınca, ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olduğu ve hayal gördüğü anlaşıldı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından herhangi bir ize rastlanılmayınca, ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olduğu ve hayal gördüğü anlaşıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokakta bulunan toprak yığılı arazide meydana geldi. 112’yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin toprak altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

Gerçek çok başka çıktı

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı. Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi.

Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.