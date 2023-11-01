İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D. adlı bir kişinin İstanbul’dan İzmir’e uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takip eden polis ekipleri, M.D.’nin, dün saat 23.00 sıralarında, otomobille evine getirdiği uyuşturucu maddeyi taşıdığını belirledi. Uyuşturucu maddeleri taşırken yakalanan M.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, paketlerin içerisinde 20 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.