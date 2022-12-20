İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin üzerinde, bulundukları araç içerisinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 258 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin üzerinde, bulundukları araç içerisinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 258 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, M.M. (29) ile K.Y.’nin (20), uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu 35 ALJ 507 plakalı aracı teknik ve fiziki takip sonucu durdurdu. Şüpheliler M.M. ile K.Y.’nin üst aramasında 322 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 550 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı doğrultusunda şüpheli M.M.’nin araç ve ikametinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Toplamda 13 bin 258 adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.