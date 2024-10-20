İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İzmir’de Bilim ve Teknoloji Rüzgârı: TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği-2 Gece-Gündüz Bilim’ ile projeler sergilendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İzmir’de Bilim ve Teknoloji Rüzgârı: TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği-2 Gece-Gündüz Bilim’ ile projeler sergilendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, özellikle robotik kodlama ve 3 boyutlu yazıcı atölyeleri ilgi odağı oldu. Öğrenciler, robotları programlamayı ve kendi dijital tasarımlarını fiziksel nesnelere dönüştürmeyi öğrenirken, hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

Bilimin sadece laboratuvarlardan ibaret olmadığını gösteren etkinliklerden biri de astronot temalı tiyatro gösterisi oldu. Öğrenciler, uzayın derinliklerine sanal bir yolculuk yaparak astronotların yaşamlarını keşfederken eğlenceli ve öğretici gösteriler ile izleyenleri adeta uzaya götürdü.

Sanat ve bilim bir arada

Konserler ve müzikal dinletilerle bilim ve sanatın buluştuğu noktada katılımcılar keyifli vakit geçirirken kültürel mirasımız olan geleneksel el sanatları da şenlikte yaşatıldı. Şenlikte öğretmenler için düzenlenen özel eğitimler ile akademisyenler, modern eğitim yöntemlerini öğretmenlere aktardı. İzmir’in bilim severlerine unutulmaz bir deneyim yaşatarak, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dopdolu geçen şenlik sona erdi.