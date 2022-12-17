İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı. Çiğli’deki 36 bin metrekarelik alana yapılacak toplu konutların temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli ile aileleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı temel atma töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bu değerli projeyi başlatmak hem İzmir hem de belediye emekçileri için çok önemli bir adım. Belediyemizin değerli emekçilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Bugün burada, 14 adet 10 katlı bloktan oluşan sosyal konut projemizin temelini atıyoruz. Bu projemizle sadece binalar değil, aynı zamanda çalışanlarımız için bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Ege Şehir Toplu Konut Projesi, önümüzdeki yıl yapımına başlayacağımız Taş Vadi Yaşayan Parkı’nın tam başlangıç noktasında yer alıyor. Önceliğimiz ise güvenlik. Proje çerçevesinde inşa edilecek her binada, depremlere karşı yapının durumunu sürekli takip edebileceğimiz yapı sağlığı izleme sistemleri kuruyoruz. Her bir detayı ince ince düşünerek, 2.5 yılda tamamlayacağımız bu projeyle personelimizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği bir yaşam alanını burada kuracağız. Bu proje sadece inşa edilen yerleşke açısından değil, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir şirketimizi canlandırmak için de büyük değer taşıyor. Ege Şehir geçmişte Evka ve Universiade konutları gibi kent belleğimizde önemli yeri olan projeleri gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyemizin yeni vizyonuyla bu şirketimizi bir kere daha İzmir’in önemli aktörlerinden biri haline getiriyoruz” dedi.

“Birlikte gerçekleştiriyoruz”

Başkan Soyer, “Biliyoruz ki bir arada olduğumuz müddetçe aşamayacağımız engel yok. Bu nedenle ulaşımda, geri dönüşümde, tarımda, kentsel dönüşümde, Halk Konut projesinde uyguladığımız kooperatifçilik modelini Ege Şehir Toplu Konut Projemize de taşıdık. Kooperatifçiliği yaşamımıza yeniden dahil ederek çok zor koşullara rağmen şehrimizin refahını büyütüyor ve adil paylaşımını sağlıyoruz. Göreceksiniz, bu ülkede yaşayan herkesin başı dik gezdiği bir geleceği hep birlikte kuracağız. Buraya gelirken böyle çok tatlı, hepsi birbirinden şeker çocuklarımız karşıladılar beni. Çiçekler verdiler. Onların kafalarını okşadım, sevdim ve şunu aklından geçirdim. 2.5 sene sonra burada anahtarların teslimini yapacağız ve ondan sonra o çocuklar gençliklerini burada yaşayacaklar. Bu toplu konut tesislerimize bağlanan Yaşayan Park’ta doğayla buluşarak gençliklerini yaşayacaklar” diye konuştu.

546 konut inşa edilecek

Ege Şehir tarafından 546 adet konut inşa edilecek. Toplu konutlar mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uygun projelendirildi. Deprem güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı çözümlerin yer alması amaçlandı. Mekanik ve elektrik tesisat projeleri, A sınıfı enerji kimliği hedeflenerek tasarlandı. Çatı katı üzerinde blok ortak sıcak su ısıtıcısını destekleyecek güneş panellerinin kullanımı ve bina ortak alanlarının aydınlatma ihtiyacına katkı sağlaması amaçlanan fotovoltaik panellerin kullanımına uygun projelendirildi. Blok teras çatısı kısmen yeşil çatı olacak şekilde düzenlenecek.

Mimari proje, 14 adet 10 katlı bloktan oluşacak. Blokların 7 tanesi 3+1, 7 tanesi 2+1 daire olacak. Projede yapılaşacak bina oturum alanı 6 bin 500 metrekare, yapısal peyzaj alanı 12 bin 300 metrekare ve bitkisel peyzaj alanı 17 bin 168 metrekare olarak planlandı.