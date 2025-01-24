İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, otomotiv endüstrisinde öncü konumda yer alan İtalyan Eldor Şirketi’nin Gaziemir ESBAŞ’taki fabrikasını ziyaret etti. Başkan Tugay, kenti kalkındıracak her türlü yatırıma destek vereceklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) bölgesinde faaliyet gösteren ve otomotiv endüstrisinde öncü konumda bulunan İtalyan Eldor Şirketi’nin fabrikasını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şirket kurucusu ve Başkanı Pasquale Forte tarafından, “Eldor’a hoş geldiniz” diyerek karşılandı. Buluşmada İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Eldor CEO’su Giovanni Scafidi ve yetkililer de yer aldı.

Başkan Tugay’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Pasquale Forte, fabrikadaki üretim sistemi hakkında bilgi verdi. Şirket CEO'su Giovanni Scafidi ise yaptığı sunumla Başkan Tugay’a kurum ve işleyiş hakkında detaylı bilgi aktarırken İzmir'i neden tercih ettiklerini sıraladı.

Fabrikayı gezen ve personelle sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tesisin çok etkileyici olduğunu belirterek, “Sizleri tebrik ediyorum. Tüm üretimin burada yapılması ayrıca çok değerli. Kenti kaldındaracak her türlü yatırıma destek vermeye hazırız” dedi.

ATATÜRK ODASI'NDA KAHVE İKRAMI...

Başkan Tugay’a daha sonra tesisin idari binasında yer alan Atatürk Odası’nda Türk Kahvesi ikram edildi.

Başkan Tugay, “Kadın personel sayısının fazla olması çok güzel. Enerjisi yüksek bir fabrika yaratılmış. Atatürk Odası için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Türkiye’ye saygının göstergesidir. İzmir tam bir Akdeniz şehri. Arada kurulacak köprüler anlamlı. Bizler İtalya’yı çok severiz” ifadelerini kullandı.