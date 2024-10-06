İzmir Büyükşehir Belediyesinin 18’inci kez düzenlediği Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali tamamlandı. Kapanış programında coşku dolu anlar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali 3 günlük yoğun programın ardından sonlandı. Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan; Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın katıldığı festival için Tarihi Bıçakçı Han’da kokteyl düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt ile bürokratlar ve misafirlerin yer aldığı etkinlik coşku dolu anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kirt sahneye gelerek dans ekiplerinin temsilcilerine plaketlerini takdim etti. Konuk ülkelerin temsilcileri de Kirt’e hediyeler verdi. Ayrıca programda Balçova Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin halk toplulukları da yer aldı.