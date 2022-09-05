İzmir’in Buca ilçesinde tartıştığı babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve polise kendisini ihbar eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Buca ilçesinde tartıştığı babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve polise kendisini ihbar eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi 24 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.V. (26), Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek, babası Kazım Vurgun’u (68) öldürdüğünü söyledi. A.V.’nin itirafı üzerine eve giden polis ekipleri, Kazım Vurgun’u kanlar içerisinde yüz üstü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Vurgun’un koltuk altında ve sırtında 20 bıçak darbesi olduğu, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için cinnet getirmiş

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vurgun’un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli oğul A.V.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, babası ile 10 yıldır görüşmediğini, 6 ay önce barıştıklarını ve bugün eski konulardan bahsederken babası Kazım Vurgun’un, A.V.’nin annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğunu duyduğu için cinnet getirdiğini bu esnada babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.