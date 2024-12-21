İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Güzbel Cafe hizmetine bir yenisini daha ekleyerek Atatürk Mahallesi çarşısında 4’üncü Güzbel Cafe’nin çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, bünyesinde açılan Güzbel Cafe konseptine yeni bir mekan daha katmak için harekete geçiyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Atatürk mahallesi sakinlerimize Güzbel cafe sözümüz vardı, bunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Güzbel Cafeleri Güzelbahçe’de büyüteceklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “2020 yılında başlayan Güzbel Cafeleri büyütmeye devam ediyoruz. İlk kurduğumuz Yalı Güzbel cafeden sonra, Sisteler Plaj Güzbel cafeyi yenileyerek hizmete açtık. 100 gün tanıtım lansmanımız da söylemiştik, Yelki Güzbel Cafe’ye başlayacağız dedik ve onu da kasım ayında açtık.

Şimdi de Güzelbahçemizin eski mahallesi Atatürk Mahallemizde cafemizin çalışmalarına başladık. Bu mekânımızı da kısa süre de bitirip halkımızın kullanımına açacağız. Bu cafemize ‘Avlu Güzbel Cafe’ ismini koyduk. Atatürk mahallesinin en eski evini restore edip güzel bir konseptle bu mekanımızı da hizmete açacağız. Önünde büyük bir avlusu olan yaz kış hizmet verecek bir mekan yapıyoruz. Avlu Güzbel Cafe tarihi dokusu ve zengin menüsüyle cazibe merkezi haline gelecek. Hem kaliteli hem uygun fiyatlarıyla halkımıza hizmetimiz devam edecek. 4’ünci Güzbel’imiz halkımıza hayırlı olsun. ” diye konuştu.