Tire’de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber Çeriközü Mahallesi’ndeki dereler taştı, mahalledeki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri, araçlarıyla geçiş yapamayınca Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, hemen bir çalışma başlattı. Yol, 1 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

İzmir’in Tire ilçesinde, etkili olan sağanak yağış dereleri taşırırken, Çeriközü Mahallesi civarındaki heyelan yolu kapattı.

Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

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