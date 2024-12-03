İzmir’de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen büyük operasyonda 110 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Aralık sabahı operasyon gerçekleştirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentteki uygulamaya 270 personelle katıldı. 115 adreste 24 saat boyunca gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.