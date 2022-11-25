İzmir polisi, çeşitli suçlardan arananlara yönelik 116 ekip ve 295 personelin katılımıyla hava destekli düzenlediği operasyonla 29 kişiyi gözaltına aldı. Film gibi operasyon anları nefes kesti.

İzmir polisi, çeşitli suçlardan arananlara yönelik 116 ekip ve 295 personelin katılımıyla hava destekli düzenlediği operasyonla 29 kişiyi gözaltına aldı. Film gibi operasyon anları nefes kesti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 116 ekip ve 295 personelin katıldığı baskınlar nefesleri kesti. Helikopter destekli yapılan operasyonda; kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, silahlı yağma ve dolandırıcılık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranan toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için emniyete götürüldü.